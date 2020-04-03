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03.04.2020

FOX TV canlı yayınında dikkat çeken sözler: Allah hükümetimizden razı olsun |Video

FOX TV canlı yayınında dikkat çeken sözler: Allah hükümetimizden razı olsun. Psikoterapist Hatice Coşkun Sarı, bu sabah FOX TV canlı yayınına bağlanarak Hollanda’daki koronavirüsle mücadele sürecini anlattı. 80 milyonluk Türkiye'de sokakların yıkandığına dikkat çeken Sarı, "Konya kadar küçük" 17 milyonluk Hollanda'nın ancak süpermarket arabalarını yıkadığını vurguladı.

FOX TV canlı yayınında dikkat çeken sözler: Allah hükümetimizden razı olsun. Psikoterapist Hatice Coşkun Sarı, bu sabah FOX TV canlı yayınına bağlanarak Hollanda'daki koronavirüsle mücadele sürecini anlattı. 80 milyonluk Türkiye'de sokakların yıkandığına dikkat çeken Sarı, "Konya kadar küçük" 17 milyonluk Hollanda'nın ancak süpermarket arabalarını yıkadığını vurguladı.

FOX TV canlı yayınına Hollanda'dan bağlanan Psikoterapist Hatice Coşkun Sarı, Hollanda'daki son durumu açıkladı ve ülkedeki koronayla mücadele sürecini Türkiye'ye karşılaştırdı.

Sarı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE İLE KIYASLANAMAZ"
Ülkede alınan önlemler Türkiye ile kıyaslanmaz asla. Burada alınan önlemler genelde kuaförler, berber salonları, güzellik merkezleri kapalı. İnsanlar sokağa çıkıyor. Altın kural 1.5 metre mesafe. Aksi takdirde cezası var.

"80 MİLYONLUK TÜRKİYE'DE SOKAKLAR YIKANIYOR"
Türkiye'den bahsetmek istiyorum kısaca. 80 milyonluk bir ülkede sokaklar dezenfektanla yıkanıyor. Ama burada 17 milyonluk, yüz ölçümü Konya kadar küçücük bir ülkede hiçbir temizlik yapılmıyor. Sadece alışveriş merkezlerini, süpermarketleri temizliyorsun. Buna önlem denmez.

"THY'DEN ALLAH RAZI OLSUN"
Babam yakın zamanda vefat etti. Biz cenazemizi götürmeye gidemedik. Türk Hava Yolları'ndan Allah razı olsun. Kargo uçağıyla cenazemizi götürdüler. Hükümetimizden Allah razı olsun.

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