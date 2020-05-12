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Ferdi Tayfur ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl? |Video

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12.05.2020
Son dakika haberi... Ferdi Tayfur'un doktorundan sağlık durumuna dair yeni açıklama geldi. Bir süredir diyaliz tedavisi gören usta şarkıcı, böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başlayan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun ardından tedavi için Antalya'ya gitmişti.

25 Nisan'da Antalya'ya giden ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçeceği belirtildi
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