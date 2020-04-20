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20.04.2020

Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti |Video

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü düzenlenen cenaze namazıyla Kilyos mezarlığına defnedildi. Oğlunun ölümüyle birlikte büyük acı yaşayan Şallı, bugün oğlunun mezarını ziyaret ederek uzun süre dua etti.

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