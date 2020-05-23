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Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video

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Giriş: 23.05.2020 16:39
Güncelleme:23.05.2020 16:41
Duha, kelime olarak kuşluk vakti anlamına gelir. Sure adını ilk ayetinde geçen bu kelimeden almıştır. Kuran-ı Kerim’in 93. Suresidir ve 11 ayetten oluşur. Medine’de inen Duha Suresi Hz. Muhammed’in (s.a.v) çocukluğundan itibaren birçok güçlüğü aşarak bugünlere geldiğini hatırlatmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması gerektiğini konu edinmektedir. Dua Suresi okunuşu ve anlamı bu başlık altından siz de okuyabilirsiniz. İşte Duha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali!

Duha, kelime olarak kuşluk vakti anlamına gelir. Sure adını ilk ayetinde geçen bu kelimeden almıştır. Kuran-ı Kerim'in 93. Suresidir ve 11 ayetten oluşur. Medine'de inen Duha Suresi Hz. Muhammed'in (s.a.v) çocukluğundan itibaren birçok güçlüğü aşarak bugünlere geldiğini hatırlatmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması gerektiğini konu edinmektedir. Dua Suresi okunuşu ve anlamı bu başlık altından siz de okuyabilirsiniz. İşte Duha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali!

DUHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke 'ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

DUHA SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
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