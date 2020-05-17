Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Kuruluş Osman dizisine geliyor! İşte detaylar... |Video

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Kuruluş Osman dizisine geliyor! İşte detaylar... Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Turgut Alp karakteriyle sevilen ünlü oyuncu Cengiz Coşkun bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Herkes onu "Kuruluş Osman'a geri dönecek" diye beklerken ve bu sorunun cevabını merak ederken Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filminin çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı ortaya çıktı. Filmin çekimleri sona ererken 'Kuruluş Osman' hayranları Turgut Alp'in geri dönüşü için gün saymaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Kuruluş Osman dizisinde oynacak mı? Henüz bu soruya resmi yanıt gelmedi.

Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle hazırlara kazınan Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Hem Ertuğrul Gazi ile hem Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgu Alp'in, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' film çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman çekimlerine katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul'da gönüllere taht kuran Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yayın hayatına başlaması ile birlikte Turgut Alp'in ne zaman geleceği araştırılıyordu. Tarihsel olarak Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filmi çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi? İşte cevaplar...

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GELECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filmi çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadığı öğrenildi. Turgut Alp, hem Osman Gazi hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.

Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.

TURGUT ALP TARİHTE VAR MI?

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevi bir kişi olduğu da ileri sürülür.

Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI

Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi (725/1325). Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.