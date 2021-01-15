Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın tarihi yansıtan sahneleri gibi dönemi birebir yansıtan kıyafetleri de oldukça ilgi görüyor. En az dizi kadar ilgi gören kostümlerin üreticisi olan ve büyük bir aşkla kostümleri hazırlayan Murat Boncuk da dizinin görünmeyen kahramanlarından. A haber ekibi o atölyeye konuk oldu ve kostümlerin yapılış aşamasını görüntüledi.

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizide dönemi yansıtan kostümler de büyük ilgi görüyor. Zırhlar, kemerler, kolçaklar dönemin ruhunu birebir yansıtırken hepsi tek bir kişinin elinden çıkıyor.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularının giydiği deri kostümlerinin yapıldığı atölyeyi ziyaret eden A Haber ekibi, kostümlerin yapılış aşamasını görüntüledi. Kostümlerin üreticisi olan ve büyük bir aşkla hazırlayan Murat Boncuk, hazırlanış aşamalarını tek tek anlattı.

HER BİR AKSESUAR TARİHİ YANSITIYOR

Kendilerine gelen seneryo üzerinden karakter analizi yaptıklarını belirten Boncuk, 'Adeta karakterle yatıp kalkıyoruz' dedi. Kostüm hazırlanma aşamasında tarih profesörlerine danıştıklarını söyleyen Boncuk, uzman isimlerin yönlendirmesiyle o dönemde kullanılan malzemeleri kullandıklarını söyledi.