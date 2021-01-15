15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor

A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2021 11:26
Güncelleme:15.01.2021 11:28
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın tarihi yansıtan sahneleri gibi dönemi birebir yansıtan kıyafetleri de oldukça ilgi görüyor. En az dizi kadar ilgi gören kostümlerin üreticisi olan ve büyük bir aşkla kostümleri hazırlayan Murat Boncuk da dizinin görünmeyen kahramanlarından. A haber ekibi o atölyeye konuk oldu ve kostümlerin yapılış aşamasını görüntüledi.

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizide dönemi yansıtan kostümler de büyük ilgi görüyor. Zırhlar, kemerler, kolçaklar dönemin ruhunu birebir yansıtırken hepsi tek bir kişinin elinden çıkıyor.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularının giydiği deri kostümlerinin yapıldığı atölyeyi ziyaret eden A Haber ekibi, kostümlerin yapılış aşamasını görüntüledi. Kostümlerin üreticisi olan ve büyük bir aşkla hazırlayan Murat Boncuk, hazırlanış aşamalarını tek tek anlattı.

HER BİR AKSESUAR TARİHİ YANSITIYOR

Kendilerine gelen seneryo üzerinden karakter analizi yaptıklarını belirten Boncuk, 'Adeta karakterle yatıp kalkıyoruz' dedi. Kostüm hazırlanma aşamasında tarih profesörlerine danıştıklarını söyleyen Boncuk, uzman isimlerin yönlendirmesiyle o dönemde kullanılan malzemeleri kullandıklarını söyledi.

Kuruluş Osman 41. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM İZLE! | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
Medya Oscarları Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
Medya Oscarları Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklit videosu kahkahaya boğdu
Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklit videosu kahkahaya boğdu
Maraşlı'dan nefesleri kesen yeni tanıtım
Maraşlı'dan nefesleri kesen yeni tanıtım
Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı’daki Fatih Sultan Mehmet detayı ekrana damga vurdu
Akıncı’daki Fatih Sultan Mehmet detayı ekrana damga vurdu
Başkan Erdoğan'ın okuduğu Âl-i İmrân Sûresi ne diyor?
Başkan Erdoğan'ın okuduğu Âl-i İmrân Sûresi ne diyor?
A Haber ekibinden 2021 yılı mesajı
A Haber ekibinden 2021 yılı mesajı
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu!
Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu!
Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu!
Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'de
Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'de
Daha Fazla Video Göster