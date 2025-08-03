03 Ağustos 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Evine dönen Marcus heykeli ilk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
Türkiye, arkeoloji tarihinin en çarpıcı buluşmasına hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak. Açılış konuşmasını da bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Külliye aynı gün “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi ile arkeolojik mirasın en nadide örneklerini ağırlayacak. Evine dönen Marcus Aurelius da serginin en dikkat çekici konuğu olacak.