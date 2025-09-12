12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Kültür Sanat Videoları Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı açılacak! Ferdi Tayfur'un hatıraları müzede yaşayacak
Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı açılacak! Ferdi Tayfur’un hatıraları müzede yaşayacak

Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı açılacak! Ferdi Tayfur'un hatıraları müzede yaşayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 16:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana Sarıçam'da inşa edilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi 13 Eylül'den itibaren ziyaretçilerine kapısını açacak. Ferdi Tayfur'un hatıraları müzede yaşayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı açılacak! Ferdi Tayfur’un hatıraları müzede yaşayacak
Ferdi Tayfur’un hatıraları müzede yaşayacak
Ferdi Tayfur'un hatıraları müzede yaşayacak
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Sami Yusuf’tan İstanbul konserinde Filistin’e Türkçe destek
Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif
Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e veda günü!
Usta sanatçı İlhan Şeşen'e veda günü!
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor
Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Osman Hamdi Bey’in kayıp tablosuna rekor fiyat
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosuna rekor fiyat
Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü
Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü
Daha Fazla Video Göster