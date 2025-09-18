18 Eylül 2025, Perşembe
Bakan Ersoy: Satala Antik Kenti’nin kültür ve turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını sağlayacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Satala Antik Kenti’nin potansiyeli ve önemine dikkat çekerek "Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın, Gümüşhane’nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız" dedi.