18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Kültür Sanat Videoları Bakan Ersoy: Satala Antik Kenti’nin kültür ve turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını sağlayacağız
Bakan Ersoy: Satala Antik Kenti’nin kültür ve turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını sağlayacağız

Bakan Ersoy: Satala Antik Kenti’nin kültür ve turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını sağlayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 15:43
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Satala Antik Kenti’nin potansiyeli ve önemine dikkat çekerek "Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın, Gümüşhane’nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Ersoy: Satala Antik Kenti’nin kültür ve turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını sağlayacağız
Satala Antik Kenti için müjde!
Satala Antik Kenti için müjde!
Ferdi Tayfur’un hatıraları müzede yaşayacak
Ferdi Tayfur'un hatıraları müzede yaşayacak
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Sami Yusuf’tan İstanbul konserinde Filistin’e Türkçe destek
Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif
Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e veda günü!
Usta sanatçı İlhan Şeşen'e veda günü!
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor
Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Osman Hamdi Bey’in kayıp tablosuna rekor fiyat
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosuna rekor fiyat
Daha Fazla Video Göster