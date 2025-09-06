Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor! Bakan Ersoy detayları anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde düzenlediği basın toplantısıyla gece müzeciliğinin ikinci yılını anlattı. Bakan Ersoy, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören gece müzeciliği çalışmalarının kültür ve turizm atılımlarında ciddi bir fark yarattığını söyledi. Yeni destinasyonları turizme kazandırırken engellere yer bırakmadıklarını belirten Ersoy, gece müzeciliğinin bu farkındalığın en özel uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

