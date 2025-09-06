06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Kültür Sanat Videoları Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor! Bakan Ersoy detayları anlattı
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor! Bakan Ersoy detayları anlattı

Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor! Bakan Ersoy detayları anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 10:43
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde düzenlediği basın toplantısıyla gece müzeciliğinin ikinci yılını anlattı. Bakan Ersoy, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören gece müzeciliği çalışmalarının kültür ve turizm atılımlarında ciddi bir fark yarattığını söyledi. Yeni destinasyonları turizme kazandırırken engellere yer bırakmadıklarını belirten Ersoy, gece müzeciliğinin bu farkındalığın en özel uygulamalarından biri olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor! Bakan Ersoy detayları anlattı
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor!
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu
Sami Yusuf’tan İstanbul konserinde Filistin’e Türkçe destek
Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
İlk kez milletin evinde görücüye çıkıyor
Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif
Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e veda günü!
Usta sanatçı İlhan Şeşen'e veda günü!
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti
Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor
Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Yılın Kültür kanalı VAV TV oldu
Osman Hamdi Bey’in kayıp tablosuna rekor fiyat
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosuna rekor fiyat
Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü
Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü
Tezhip sanatı nedir?
Tezhip sanatı nedir?
Daha Fazla Video Göster