Bakan Ersoy: “Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız”

Giriş: 15.11.2025 12:56
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde yaptığı paylaşımda, 2002’den bu yana 13 bin 377 kültür varlığının Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Galata Kulesi’nin siluetine yansıtılan mesajla kaçakçılığa karşı farkındalık çağrısı yapıldı.
