29 Eylül 2025, Pazartesi

Kültür Yolu Festivali İstanbul’da başladı

Kültür Yolu Festivali İstanbul’da başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 13:26
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen Kültür Yolu Festivali bu yıl 20 şehri kapsıyor. Festivalin 15'inci durağı ise İstanbul oldu. On gün boyunca 700'den fazla etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak.
