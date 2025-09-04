Bakan Ersoy, Cehennem Deresi Kanyonu’nda incelemelerde bulundu

04 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 17:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehennem Deresi Kanyonu’nu ziyaret etti. Dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen bölge, dik kayalık yapısı ve derin vadisiyle dikkat çekiyor. Bakan Ersoy, kanyonun turizme kazandırılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Ersoy, doğallığın korunarak sürdürülebilir turizm anlayışıyla projeler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgenin turizme açılmasıyla hem Artvin’in hem de Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Ziyarete Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve ilçe protokolü de eşlik etti.
