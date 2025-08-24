24 Ağustos 2025, Pazar

Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek: "Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda"
Sami Yusuf’tan İstanbul konserinde Filistin’e Türkçe destek: Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda

Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek: "Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda"

Giriş: 24.08.2025 02:00
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Yenikapı'da düzenlenen İstanbul konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Sami Yusuf'un konserde Filistin'e Türkçe destek vermesi ise büyük beğeni topladı. Yusuf, yaptığı açıklamada, "Dualarımız sevgimiz selamlarımız soykırıma ve bu zulme direnen Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda. İnsanlık daima yanınızda." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.
