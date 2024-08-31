Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a jest: Müze yaptıracak

MHP lideri Devlet Bahçeli sık sık klasik otomobilinin direksiyonunda ya da yürüyüş yaparken arabeskin duayen ismi Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinliyor. Bahçeli o hayranlığını jeste dönüştürme kararı aldı ünlü sanatçının memleketi Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı Projesi için talimat verdi.

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