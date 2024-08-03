Düğün hediyesi villa mahkemelik oldu! Kiracı villadan çıkmadı

Türk halk müziği sanatçısı Orhan Gencebay bir süre önce Sarıyer'deki villasını kiraya vermişti. O evi daha sonra dünya evine giren oğluna hediye etti. Ancak iddia o ki; kiracı villadan çıkmak istemedi. Üstelik direndi de. Usta sanatçının oğlu, "Ben taşınacağım" diyerek konuyu yargıya taşıdı. Ve bakın sonrasında ne oldu?

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