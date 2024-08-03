03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Düğün hediyesi villa mahkemelik oldu! Kiracı villadan çıkmadı

Düğün hediyesi villa mahkemelik oldu! Kiracı villadan çıkmadı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2024 11:13
Türk halk müziği sanatçısı Orhan Gencebay bir süre önce Sarıyer'deki villasını kiraya vermişti. O evi daha sonra dünya evine giren oğluna hediye etti. Ancak iddia o ki; kiracı villadan çıkmak istemedi. Üstelik direndi de. Usta sanatçının oğlu, "Ben taşınacağım" diyerek konuyu yargıya taşıdı. Ve bakın sonrasında ne oldu?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düğün hediyesi villa mahkemelik oldu!
Düğün hediyesi villa mahkemelik oldu!
Osmanlı’dan derinler izler taşıyan Yıldız Sarayı açılıyor!
Osmanlı'dan derinler izler taşıyan "Yıldız Sarayı" açılıyor!
Bakırcıların 100 derece sıcakta zorlu mesaisi!
Bakırcıların 100 derece sıcakta zorlu mesaisi!
Haydarpaşa garı restorasyonunda son aşama!
Haydarpaşa garı restorasyonunda son aşama!
Tarihe sığmayan Çanakale’nin türküsü
Tarihe sığmayan Çanakale’nin türküsü
Rusya’dan AKM’ye bravo ödülü!
Rusya'dan AKM'ye bravo ödülü!
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem.
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.
MFÖ’den Özkan’sız ilk konser!
MFÖ’den Özkan’sız ilk konser!
Depremzedelerin anısına sergi düzenlendi!
Depremzedelerin anısına sergi düzenlendi!
Oscar’a Oppenheimer damgası
Oscar’a Oppenheimer damgası
Zahidem türküsünün hikayesi
Zahidem türküsünün hikayesi
Bafta’ya Opoenheimer damgası!
Bafta’ya Opoenheimer damgası!
Daha Fazla Video Göster