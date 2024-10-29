Ümraniye'de Kültür ve Sanat Sezonu, uluslararası yarışmalarla açıldı

Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı için program düzenledi. Açılış programı kapsamında düzenlenen 20. Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni'nde, kazanan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

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