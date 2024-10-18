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Avrupa Yakası’nın efsanesi Vural Çelik öldü

Avrupa Yakası’nın efsanesi Vural Çelik öldü

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 09:27
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı kaybı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu.
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Avrupa Yakası’nın efsanesi Vural Çelik öldü
Avrupa Yakası’nın efsanesi Vural Çelik öldü
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