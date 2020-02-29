BİZE ULAŞIN
29.02.2020
Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu! Son görüntüsü sevenlerini üzdü |Video
Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaçış sendromunun nüksetmesi nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Taburcu olmasının ardından iki kez yoğun bakıma kaldırılan ve şu anda tedavisine evde devam eden Erbil'in her gün fizik tedavi aldığı öğrenildi. Ünlü şovmenin tek başına ayakta duramadığı görüldü..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.