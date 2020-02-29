Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu! Son görüntüsü sevenlerini üzdü |Video

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaçış sendromunun nüksetmesi nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Taburcu olmasının ardından iki kez yoğun bakıma kaldırılan ve şu anda tedavisine evde devam eden Erbil'in her gün fizik tedavi aldığı öğrenildi. Ünlü şovmenin tek başına ayakta duramadığı görüldü.