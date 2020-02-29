Mehmet Ali Erbil aylar sonra görüntülendi! Son hali üzdü
Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaçış sendromunun nüksetmesi nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Taburcu olmasının ardından iki kez yoğun bakıma kaldırılan ve şu anda tedavisine evde devam eden Erbil'in her gün fizik tedavi aldığı öğrenildi. Ünlü şovmenin tek başına ayakta duramadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 11:04
Hastanede gördüğü uzun tedavinin ardından iki kez yoğun bakıma kaldırılan ve zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Tarabya'daki bir kuaför salonunda saç ve sakal tıraşı yaptıran ünlü şovmen, tekerlekli sandalyede objektife yansıdı.
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Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.
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Tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için arkadaşı Ercan Avşar'ın bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.
ARACA YARDIMLA BİNDİ
Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, Ercan Avşar ve otel görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.
Mehmet Ali Erbil'in fizik tedaviye başladığı, her gün bel ve bacak kaslarını güçlendirmek amacıyla hemşire gözetiminde egzersiz yaptığı öğrenildi.