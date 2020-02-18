Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! | Gel Dese Aşk ilk bölüm fragmanı izle

Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı izle! | Gel Dese Aşk dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Görevleri ve arzuları arasında kalan, mutsuzluklarını, suskunlukları ile yaşamayı öğrenemeyen insanların hikayesini anlatacak Gel Dese Aşk dizisinde yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatılacak. Erkan Petekkaya ile Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaştığı Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanında "Her şeyi unutsak; geçmişi, geleceği, sadece yaşadığımız anı hissetsek..." sözü dikkat çekiyor. İşte Gel Dese Aşk dizisinin 1. bölüm fragmanı...