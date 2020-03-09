ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk 1.bölümüyle milyonları ekran başına topladı. 1.bölümüyle büyük beğeni toplayan Gel Dese Aşk'ın 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2.yeni bölüm fragmanında "Aşk işte ateş, yakar kül eder insanı geriye senden bir şey kalmaz!" sözleri dikkat çekiyor. Gel Dese Aşk 2.yeni bölüm fragmanı izle...