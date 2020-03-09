Gel Dese Aşk 1.bölüm | ''Hasta olan Ece değil, sensin!''

Başarılı oyuncu kadrosu, güçlü senaryosuyla dikkat çeken atv’nin yeni dizisi “Gel Dese Aşk” bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Osman Sınav’ın yeni dizisi, #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Yirmi yıldır evli olan ve Derin (19) ve Ece (5) isminde iki kızları bulanan Murat ile Yasemin’in çizmeye çalıştıkları mutlu aile tablosu artık bozulmaya başlamıştı. Mutsuzluklarını gizlemekte zorlanan Düdenli çiftinin arasındaki bağ küçük kızları Ece’nin kalp hastalığından sonra kopma noktasına gelmişti. Murat ve Yasemin tartışmaların yaşandığı bir sabaha günaydın dedi.

"Onu pamuklara sarıp iyileştiremeyiz!"

Kızı Ece ile oynamak isteyen Murat, Yasemin'in tepkisiyle karşılaştı. Yasemin'in öfkesi karşısında şaşkına dönen Murat, çocukların yanında bana bir daha böyle bağırma lütfen, sözleriyle onu uyardı. Küçük kızının kalbindeki problemden dolayı endişeli olan Yasemin ise, sert sözlerle Murat'a yüklendi. Sorumsuz olmakla suçlanan Murat ile Yasemin arasındaki tartışma içinden çıkılmaz bir hal aldı. Murat'ın, onu pamuklara sarıp iyileştiremeyiz, sözleri ise Yasemin'i oldukça kızdırdı.

"Ece bebeklerle sen de Ece ile oynuyorsun!"

Hayatını Ece üzerine kuran Yasemin, Murat'tan beklemediği sözler duyar. "Ece bebeklerle sen de Ece ile oynuyorsun!" diyen Murat, Yasemin'i kontrol takıntısı olmakla suçlar. Tansiyonun her dakika yükseldiği tartışma Murat'ın "Hasta olan Ece değil, sensin!" sözleriyle iyice alevlenir.

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu "Gel Dese Aşk"da Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Mehmet Atay, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol alıyor.