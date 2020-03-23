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Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm | Yasemin, Murat ve Bahar'ı otel odasında görüyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Gel Dese Aşk 3.yeni bölümüyle de büyük beğeni topladı. Gel Dese Aşk'ın 3.yeni bölümünde Yasemin, Murat ve Bahar'ı otel odasında görüyor! Gel Dese Aşk 3.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
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