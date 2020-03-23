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23.03.2020

Gel Dese Aşk 3.yeni bölüm | Bahar, Murat’tan özür diliyor!

ATV ekranlarının büyük beğeni toplayan yeni dizisi Gel Dese Aşk 3.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gel Dese Aşk'ın 3.yeni bölümünde Bahar, Murat’tan özür diliyor! Gel Dese Aşk 3.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...

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