Gel Dese Aşk 1.bölüm 2.fragman yayınlandı! Gel Dese Aşk 1.bölüm 2.fragman izle

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük dikkat çekiyor. Gel Dese Aşk'ın 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragman ATV tarafından ''Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!" başlığıyla yayınlandı. G

GEL DESE AŞK OYUNCULARI

Erkan Petekkaya

Şebnem Bozoklu

İlayda Çevik

Erkan Petekkaya

Öykü Gürman

Ertan Saban

Altan Gördüm

Mehmet Atay

Uğur çAVUŞOĞLU

Tuğçu Ersoy

Aslıhan Malbora

Yiğit Koçak

Selim Gürata

Ayşe Defne Piriçci

GEL DESE AŞK KONUSU

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.