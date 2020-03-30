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Gel Dese Aşk 4. yeni bölüm | Yasemin, Bahar ile evde karşılaşıyor!
ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın 4.yeni bölümü yine milyonları ekran başına topladı. Gel Dese Aşk'ın 4. yeni bölümünde Yasemin, Bahar ile evde karşılaşıyor! Gel Dese Aşk 4. yeni bölümü özel videoları ahaber.com.tr'de...
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