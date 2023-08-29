29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zor insan kimdir? Zor insanlarla nasıl başa çıkılır?

Zor insan kimdir? Zor insanlarla nasıl başa çıkılır?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 16:12
Çok sevdiğimiz bazı insanlarla iletişim kurmak zor olabiliyor. Peki, bu zor insanlarla ilişki nasıl yürütülür, zor insanın özellikleri neler? Merak edilenleri klinik psikolog Tuba Dursun Tuncel yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan-Miçotakis zirvesi New York’ta
Erdoğan-Miçotakis zirvesi New York'ta
Erdoğan-Miçotakis zirvesi New York’ta!
Erdoğan-Miçotakis zirvesi New York'ta!
İYİ Parti flaş Ankara ve İstanbul kararı
İYİ Parti flaş Ankara ve İstanbul kararı
Akşener’den İmamoğlu ve Yavaş’a İYİ kazık
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a "İYİ" kazık
Zor insanlarla nasıl başa çıkılır?
Zor insanlarla nasıl başa çıkılır?
Ekilmeyen arazilere ceza kesilecek!
Ekilmeyen arazilere ceza kesilecek!
Aysever’den ’pes’ dedirten ’sokak köpeği’ açıklaması
Aysever'den 'pes' dedirten 'sokak köpeği' açıklaması
PKK’lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Heyelan anı kamerada!
Heyelan anı kamerada!
ABD ile kritik görüşmeler!
ABD ile kritik görüşmeler!
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Ankara’da TEKNOFEST heyecanı!
Ankara'da TEKNOFEST heyecanı!
Daha Fazla Video Göster