Zor insan kimdir? Zor insanlarla nasıl başa çıkılır?

Çok sevdiğimiz bazı insanlarla iletişim kurmak zor olabiliyor. Peki, bu zor insanlarla ilişki nasıl yürütülür, zor insanın özellikleri neler? Merak edilenleri klinik psikolog Tuba Dursun Tuncel yanıtladı.

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