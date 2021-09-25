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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü.

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.09.2021 16:06
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Kahraman Türk komandolarının başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtilirken, "Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
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