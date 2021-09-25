25 Eylül 2021, Cumartesi
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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Kahraman Türk komandolarının başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtilirken, "Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.