Yüz yüze eğitim olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve Kovid-19'la mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. ''Yüz yüze eğitim olacak mı?'' sorusunu yanıtlayan Koca, düşünülen formülü anlattı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı bir yaklaşımımız var. Hazırlık, 1. 2. sınıf ve 8 ve 12'yle ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2 + 5 şeklinde sayıyı azaltarak bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların nasıl devam edeceği şeklinde salgının seyrine göre gelecek hafta daha da netleştirmiş oluruz.

Özetle 1. sınıfların alışması için 2+5 olabilir, ikinci haftanın olup olmayacağı önümüzdeki hafta netleşmiş olur. En yoğun iletişimimizin olduğu bakanlığın İçişleri Bakanlığı'nın olduğunu söylemek istiyorum. Bizim bu pandemi sürecinde aldığımız kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile birlikte aldığımız kararlarla etkin mücadele içinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşkanımız da son derece hassasiyet ve gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada birçok defa özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunu gündeme getirdiğini biliyoruz. Ama yer yer bunun ihlal edildiğini biliyoruz. Vatandaş olarak maske, mesafe ve temizliğe özen göstermemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.