16 Ağustos 2022, Salı
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Yunanistan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermek istediği 107 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmek istenen 107 düzensiz göçmenin Türk askerince kurtarıldığını bildirdi.