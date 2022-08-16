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Yunanistan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermek istediği 107 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 13:43
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmek istenen 107 düzensiz göçmenin Türk askerince kurtarıldığını bildirdi.
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