Yerin altı da üstü de kurudu! Tarımsal üretim kuraklık nedeniyle risk altında mı?

Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yerin altı da üstü de kurudu. Birçok bölgede yağış yetersiz, sıcaklar daha da artacak. Peki kuraklık tarımı vurur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan değerlendirdi.

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