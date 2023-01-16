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Yerin altı da üstü de kurudu! Tarımsal üretim kuraklık nedeniyle risk altında mı?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 16:27
Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yerin altı da üstü de kurudu. Birçok bölgede yağış yetersiz, sıcaklar daha da artacak. Peki kuraklık tarımı vurur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan değerlendirdi.
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