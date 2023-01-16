16 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerin altı da üstü de kurudu! Tarımsal üretim kuraklık nedeniyle risk altında mı?
Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yerin altı da üstü de kurudu. Birçok bölgede yağış yetersiz, sıcaklar daha da artacak. Peki kuraklık tarımı vurur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan değerlendirdi.