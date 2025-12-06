06 Aralık 2025, Cumartesi

Bakan Fidan: "Filistin'de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil"
Bakan Fidan: Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil

Bakan Fidan: “Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 18:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Filistin’de barışın sağlanması için her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek, istikrar gücüne asker gönderme seçeneğinin de masada olduğunu söyledi. Fidan, Katar’ın küresel arabuluculuk rolüne dikkat çekerken, Gazze’de İsrail’in ateşkes ihlallerinin sürdüğünü vurguladı.
