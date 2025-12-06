Bakan Fidan: “Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Filistin’de barışın sağlanması için her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek, istikrar gücüne asker gönderme seçeneğinin de masada olduğunu söyledi. Fidan, Katar’ın küresel arabuluculuk rolüne dikkat çekerken, Gazze’de İsrail’in ateşkes ihlallerinin sürdüğünü vurguladı.

