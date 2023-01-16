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Yeni Evim Kont Kampanyası’nda başvurular bugün

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 08:42
Yüzbinlerin gözünü çevirdiği merakla beklediği Orta Gelirliye Konut Projesine başvurular bugün başlıyor. AK Parti MYK toplanıyor. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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