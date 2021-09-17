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Yapılmayan yollar vatandaşın kabusu oldu! Esenyurt’ta bitmeyen yol çilesi

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 09:54
Güncelleme:17.09.2021 09:54
İstanbul Esenyurt'ta 4 ay önce alt yapı çalışması için kazılan yollar, aradan aylar geçmesine rağmen düzeltilmedi. Yapılmayan yollar nedeniyle vatandaş şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

RÖGARLARDAN MAVİ SU FIŞKIRAN MAHALLEDE VATANDAŞIN YOL İSYANI

İstanbul Esenyur Eyyubi mahallesi 1580. Sokakta geçtiğimiz aylarda rögarlar taşmış sokaklara mavi su fışkırmış ve bu durum haber bültenlerinde geniş yer tutmuştu. Aynı mahalle bu kez de vatandaşın yol isyanıyla tekrar gündemde.

Alınan bilgiye göre 4 ay önce alt yapı çalışması için kazınan yollar aradan aylar geçmesine rağmen düzeltilmedi. Üstelik iddiaya göre kazı çalışması bile yarım kaldı. Mayın tarlasına dönen yollarda araçlarının da zarar gördüğünü belirten bölge sakinleri hizmet görememekten şikayetçi.

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