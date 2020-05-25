26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı

''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2020 23:42
A Haber ekranlarında yayınlanan Cemil Barlas'la Gündem Özel programına konuk olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, koronavirüs sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda vatandaşları bir kez daha uyarırken, ''virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' sorusunun yanıtını verdi.
''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı
''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı
Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Başkan Erdoğan dönemin Ertuğrul’udur
Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Başkan Erdoğan dönemin Ertuğrul’udur
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Millet İttifakı dağılıyor mu?
Millet İttifakı dağılıyor mu?
Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler
Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler
Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Türkiye Libya’da dengeleri değiştirdi!
Türkiye Libya’da dengeleri değiştirdi!
Başkan Erdoğan 81 il teşkilatıyla bayramlaştı
Başkan Erdoğan 81 il teşkilatıyla bayramlaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı | VİDEO
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı | VİDEO
Rus paralı askerleri Libya'dan kaçıyor
Rus paralı askerleri Libya'dan kaçıyor
Darbelerin kazananı kimler oldu?
Darbelerin kazananı kimler oldu?
Kimler yurt dışına döviz kaçırmak istiyor?
Kimler yurt dışına döviz kaçırmak istiyor?
Daha Fazla Video Göster