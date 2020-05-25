''Virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Cemil Barlas'la Gündem Özel programına konuk olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, koronavirüs sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda vatandaşları bir kez daha uyarırken, ''virüs yayılım hızı nasıl düştü?'' sorusunun yanıtını verdi.