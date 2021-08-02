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Vatandaş desteğiyle yangın kontrol altına alındı

İHA
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Giriş: 02.08.2021 10:59
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da alevlere müdahale etti. Tam bir dayanışmanın sağlandığı yangın bölgesinde ekipler alevleri kontrol altına aldı.
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