06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Vakıf haftası toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz
Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada Gazze'de soykırım yapan İsrail ile ekonomik ilişkilerini bitiren Türkiye'nin önemine vurgu yaparken "İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık." dedi.