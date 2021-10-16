16 Ekim 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Uşak Tüneli'nde ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar | Eşme- Salihli Tüneli
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilen Eşme- Salihli Tüneli’nde ışık görüldü töreni yapıldı. Tünel, demir yolu ve güvenlik yolu olarak iki katlı tasarlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.