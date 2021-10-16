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Uşak Tüneli'nde ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar | Eşme- Salihli Tüneli

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 11:57
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilen Eşme- Salihli Tüneli’nde ışık görüldü töreni yapıldı. Tünel, demir yolu ve güvenlik yolu olarak iki katlı tasarlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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