Uşak Tüneli'nde ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar | Eşme- Salihli Tüneli

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilen Eşme- Salihli Tüneli’nde ışık görüldü töreni yapıldı. Tünel, demir yolu ve güvenlik yolu olarak iki katlı tasarlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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