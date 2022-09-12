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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sabiha Gökçen" göndermesi: Vizyonsuzlar

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Giriş: 12.09.2022 16:32
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı için söylediği,"Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" sözlerini hatırlarak "Vizyonsuzlar" yorumunu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Günde 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımızı tamamladık!" mesajıyla Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
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