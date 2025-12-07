08 Aralık 2025, Pazartesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'de!
Giriş: 07.12.2025 23:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katıldı. Programda AK Parti teşkilatı seçimlere nasıl hazırlanıyor? Büyük ve güçlü Türkiye için yeni projeler neler? Yeni anayasada neler olacak? sorularına ele alındı. İşte detaylar...