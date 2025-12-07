AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber’de!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katıldı. Programda AK Parti teşkilatı seçimlere nasıl hazırlanıyor? Büyük ve güçlü Türkiye için yeni projeler neler? Yeni anayasada neler olacak? sorularına ele alındı. İşte detaylar...