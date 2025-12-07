Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan muhabirimiz Yüksel Akalan, bölgedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.

