07 Aralık 2025, Pazar
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?
Giriş: 07.12.2025 23:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan muhabirimiz Yüksel Akalan, bölgedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.