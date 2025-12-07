07 Aralık 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 23:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan muhabirimiz Yüksel Akalan, bölgedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?
ABONE OL
Depremin ardından bölgede son durum ne?
Depremin ardından bölgede son durum ne?
Prof. Dr. Ersoy A Haber’de
Prof. Dr. Ersoy A Haber'de
İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama
İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama
ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı
ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı
Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye’de
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'de
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon
CHP’de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
İnfaz indiriminde değişiklik
İnfaz indiriminde değişiklik
İşte TBMM bütçe takvimi!
İşte TBMM bütçe takvimi!
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı!
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı!
Futboldaki bahis skandalında yeni dalga
Futboldaki bahis skandalında yeni dalga
Daha Fazla Video Göster