07 Aralık 2025, Pazar

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy A Haber'de
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy A Haber’de

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 22:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önemli bilgiler paylaştı.
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy A Haber’de
