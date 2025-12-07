07 Aralık 2025, Pazar
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy A Haber'de
Giriş: 07.12.2025 22:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önemli bilgiler paylaştı.