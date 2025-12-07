07 Aralık 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı! Tek sortide çifte vuruş
ASELSAN TOLUN-F'yi tanıttı! Tek sortide çifte vuruş

ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı! Tek sortide çifte vuruş

Giriş: 07.12.2025 17:43
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin en yeni modeli TOLUN-F'yi kamuoyuna duyurdu. Parçacık etkili harp başlığıyla donatılan TOLUN-F, KARETTA Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi hedefine yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor.
ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı! Tek sortide çifte vuruş
