07 Aralık 2025, Pazar
ASELSAN TOLUN-F’yi tanıttı! Tek sortide çifte vuruş
Giriş: 07.12.2025 17:43
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin en yeni modeli TOLUN-F'yi kamuoyuna duyurdu. Parçacık etkili harp başlığıyla donatılan TOLUN-F, KARETTA Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi hedefine yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor.