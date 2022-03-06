06 Mart 2022, Pazar
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Ukrayna’dan dönen genç yaşadıklarını anlattı! Harkov’daki ateş çemberinden nasıl kurtuldu?
6 ay önce gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı. Yurda dönen 21 yaşındaki Tolgahan Albayrak Harkov'da yaşadığı korku dolu anları anlattı. Albayrak, “Savaş çıktı çıkacak dediğimiz için bir an önce bilet almıştım. Biletimin olduğu gün savaş çıktı, gelemedim. En sonunda elçilik bizi aldı. Bu şekilde gelebildik. Eğitim yarıda kalır mı hiç düşünmedim. Hayatta kalacak mıyız? Geri dönebilecek miyiz diye düşündüm. Sakin kalmak istedim arkadaşlarımı, ailemi streslendirmemek için.” dedi.