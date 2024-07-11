Uçakla seyahat edecekler dikkat! Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

İstanbul'da yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiledi. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Yapılan açıklamada ise uçuşların Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği duyuruldu.

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