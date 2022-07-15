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Türkiye’yi aydınlığa taşıyan yüzler! 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu A Haber’de

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 15:27
15 Temmuz bir milletin uyanışı ve FETÖ’cülere karşı 7’den 70’e şanlı bir kahramanlık mücadelesinin verildiği gündür. Milletin emanet ettiği silahlarla yönetime el koymaya çalışan hainlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve millet omuz omuza vererek büyük bir ders verdi ve Türkiye’de darbeler defterini kapattı. 15 Temmuz gecesi Saraçhane’de sırtından vurularak gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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