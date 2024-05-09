Uçağın ön tekeri inişte patladı! Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak? İşte cevabı…

İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın ardından bu kez benzer bir durum Antalya'da yaşandı. Corendon Havayolları'na ait Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inişi sırasında ön tekeri patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Son durumu A Haber canlı yayınına katılan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun anlattı. Altun, “188 yolcumuz sağ salim tahliye edildi. Ulaştırma Bakanlığından kaza-kırım ekipleri gelecek. Bu işler teknik işler. Uzman ekipler inceleme yapacak. Tahminlerimize göre bugün 23.00 sularında kaldırma işlemleri tamamlanır. Bundan sonra da uçuşlarımız kaldığı yerden devam edecek.” dedi.

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