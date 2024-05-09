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Uçağın ön tekeri inişte patladı! Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak? İşte cevabı…

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.05.2024 15:51
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın ardından bu kez benzer bir durum Antalya'da yaşandı. Corendon Havayolları'na ait Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inişi sırasında ön tekeri patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Son durumu A Haber canlı yayınına katılan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun anlattı. Altun, “188 yolcumuz sağ salim tahliye edildi. Ulaştırma Bakanlığından kaza-kırım ekipleri gelecek. Bu işler teknik işler. Uzman ekipler inceleme yapacak. Tahminlerimize göre bugün 23.00 sularında kaldırma işlemleri tamamlanır. Bundan sonra da uçuşlarımız kaldığı yerden devam edecek.” dedi.
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