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Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 16:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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