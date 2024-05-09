Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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