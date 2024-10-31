Kurtulmuş’tan yeni anayasa çağrısı!

Plan ve Bütçe Komisyonu'da Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçe sunumunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Meclis'in yeni anayasa yapma kudretine sahip olduğunu dile getiren kurtulmuş, ilk dört maddenin tartışmaya kapalı olduğunun mesajını verdi.

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